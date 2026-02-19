Chiusa l’inchiesta sulle cittadinanze vendute ai brasiliani

La Procura di Agrigento ha chiuso l’indagine su un sistema di corruzione legato al rilascio di cittadinanze italiane ai brasiliani. Secondo le accuse, funzionari pubblici avrebbero favorito alcuni richiedenti in cambio di tangenti, facilitando così il conseguimento della cittadinanza. Durante le verifiche, sono emerse numerose pratiche irregolari e documenti falsificati. L’inchiesta ha coinvolto diverse persone, tra cui alcuni dipendenti pubblici, e si sono trovate prove di pagamenti illeciti. Ora si attende l’eventuale processo contro gli imputati.

Un’indagine della Procura di Agrigento ha portato alla conclusione delle indagini su un presunto sistema di corruzione e falso finalizzato al rilascio di cittadinanze italiane a cittadini brasiliani nell’Agrigentino. Ventidue persone, tra cui il sindaco di Camastra, funzionari comunali, agenti della polizia locale e responsabili di agenzie, sono ora coinvolte in un’inchiesta che ipotizza pagamenti tra 3.500 e 5.000 euro per accelerare e garantire l’ottenimento della cittadinanza. L’indagine svela un complesso meccanismo di irregolarità che ha coinvolto anche la creazione di alloggi fittizi e la falsificazione di documenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Chiusa l'inchiesta sulle cittadinanze "vendute" ai brasiliani: in 22 rischiano il processoIl procuratore Giovanni Di Leo ha annunciato la chiusura delle indagini sull’accusa di vendita di cittadinanze ai brasiliani, con 22 persone che rischiano di affrontare un processo. L'inchiesta sulle cittadinanze vendute nell'Agrigentino, così il "tesoro brasiliano" veniva riciclato a MaltaL'inchiesta sulla vendita di cittadinanze nell'Agrigentino rivela come il denaro proveniente da questa attività sia stato utilizzato per riciclare un Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Via Mariti, chiusa l'inchiesta sulla strage; Strage di via Mariti, chiusa l’inchiesta: altri 3 indagati; Inchiesta chiusa: otto indagati . La tragedia ricostruita nelle carte; Il giro di mazzette alla Sovrintendenza del mare, chiusa l'inchiesta per un funzionario. Chiusa l'inchiesta sulle cittadinanze vendute ai brasiliani: in 22 rischiano il processoLa Procura, nell'attesa che il tribunale del riesame si pronunci sulle richieste di arresto, fa notificare l'avviso di conclusione delle indagini per il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, funzionari c ... agrigentonotizie.it Francesco Totti e Noemi Bocchi, inchiesta chiusa: il gip archivia la denuncia di Ilary Blasi sull’abbandono della figliaIl fascicolo nato dall’esposto del 2023: per la Procura non ci sono elementi sulle ore di solitudine della minore e sull’alibi della babysitter ... affaritaliani.it Il giro di mazzette alla Sovrintendenza del mare, chiusa l'inchiesta per un funzionario ift.tt/DTleQqn x.com Chiusa l’inchiesta sulla morte di Margaret Spada, 22 anni, dopo una rinoplastica a Roma. La Procura contesta ai chirurghi Marco e Marco Antonio Procopio l’omicidio colposo: al centro ci sarebbero sedici minuti di attesa prima di chiamare i soccorsi e un defib facebook