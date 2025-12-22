Giornata della legalità la polizia incontra i cittadini in piazza Stesicoro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una giornata all’insegna della legalità e della condivisione, quella vissuta, sabato scorso, in piazza Stesicoro, dove gli agenti della polizia hanno incontrato giovani, famiglie e turisti per un momento di sensibilizzazione e di dialogo in modo da ricordare consigli e buoni prassi da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Giornata della legalità, la polizia incontra i cittadini in piazza Stesicoro

