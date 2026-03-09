Qualche sera fa il Sindaco ha presentato in Consiglio Comunale a Bagnoli una relazione riguardante le opere in corso nella zona. La discussione si è concentrata su alcuni aspetti poco chiari e mancanze di risposte ufficiali da parte delle autorità coinvolte. La trascrizione dell’intervento è stata diffusa e sta suscitando diverse reazioni tra i presenti e gli osservatori.

Tempo di lettura: 6 minuti di Benedetto De Vivo Qualche sera fa mi hanno trasmesso l’intervento del Sindaco Manfredi in Consiglio Comunale a Bagnoli. In verità non è che mi interessa molto quanto, sempre, autoreferenzialmente senza alcun contradditorio tecnicoscientifico, sostiene. Ma nell’ottica del filosofo Burke che sosteneva “ perché il male trionfi, è necessario che i buoni stiano zitti ”, intervengo non perché io sia necessariamente un “buono”, ma semplicemente sulla base di considerazioni tecnicoscientifiche che vanno nella direzione opposta di quanto sostiene, il Sindaco Manfredi. Sintetizzo al massimo: Per le opere a terra, dice che sarà utilizzata la tecnica del soil washing. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Opere a Bagnoli, i punti oscuri e le mancate risposte nella relazione Manfredi

