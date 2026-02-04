Fondi per i Giochi | 144 milioni allocati per il biennio 2025-2026 chiarimenti su spesa e progetti a Milano-Cortina

La decisione è ufficiale: per i Giochi Olimpici invernali del 2026, sono stati assegnati 144 milioni di euro per il biennio 2025-2026. Le risorse serviranno a coprire le spese di sicurezza e organizzazione, con i dettagli sui progetti e le modalità di spesa che saranno chiariti nelle prossime settimane.

Sono state ufficializzate le risorse destinate alla sicurezza e all’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: 144 milioni di euro stanziati per il biennio 2025-2026. Il dato, annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante una diretta informativa alla Camera dei Deputati, non è solo un numero: è il segnale che il Paese si sta muovendo con decisione verso un evento che, per la prima volta in 50 anni, tornerà sul suolo italiano. Il finanziamento è distribuito in modo mirato: 80 milioni per il 2025, 64 per il 2026, con una concentrazione crescente di risorse proprio nei mesi che precedono la cerimonia inaugurale, prevista il 6 febbraio 2026, a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondi per i Giochi: 144 milioni allocati per il biennio 2025-2026, chiarimenti su spesa e progetti a Milano-Cortina Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano-Cortina, Piantedosi: «Polemica infondata: Ice non operativa». Stanziati 144 milioni di euro per il 2025-2026 Il ministro dell’Interno Piantedosi smentisce le polemiche sulla presenza della polizia statunitense Ice ai prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina. milano-cortina 2026, fondazione anna mattioli tra i primi 20 progetti del programma “italia dei giochi” La Fondazione Anna Mattioli si distingue tra i primi 20 progetti del programma “Italia dei Giochi”, collegato a Milano-Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Giochi del Mediterraneo, fondi anche dalla Regione; I cinque cantieri simbolo dei Giochi avanzano: Ferrarese sblocca altri fondi per la viabilità; Milano-Cortina tra investimenti e ritardi: i conti in tasca ai Giochi. Giochi del Mediterraneo, fondi anche dalla Regione«La Regione metterà a disposizione risorse per i Giochi del Mediterraneo che sono strategici per questa città e per la regione. Ci saranno risorse pubbliche in ... quotidianodipuglia.it «Giochi del Mediterraneo: agli impianti i fondi extra»«Chiederò al Governo di utilizzare i fondi, un paio di milioni, che stiamo risparmiando sugli appalti dei Giochi del Mediterraneo per rendere effettivo l’accesso agli impianti sportivi al termine ... lagazzettadelmezzogiorno.it Prima di Milano-Cortina 2026 e della gloria del 1956, Cortina aveva già vinto i Giochi. Si sarebbero tenuti nel 1944, ma la guerra fermò tutto. Impianti pronti, sogni congelati... Storie di un’Olimpiade che non si fece mai https://bit.ly/cortina_1944 #Olympics - facebook.com facebook A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.