Brindisi sempre più cardioprotetta | donato nuovo defibrillatore nel quartiere Cappuccini

Da brindisireport.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brindisi rafforza la sua sicurezza. Questa mattina è stato consegnato un nuovo defibrillatore nel quartiere Cappuccini. Ora, in città ci sono più strumenti per intervenire in caso di emergenza cardiaca. La decisione mira a salvare più vite e rendere più sicuro il quartiere.

BRINDISI - Il capoluogo di provincia compie un nuovo e importante passo verso l’obiettivo di diventare una città sempre più cardioprotetta. Grazie alla sensibilità di un giovane imprenditore brindisino e alla costante attività di sensibilizzazione portata avanti da ormai otto anni.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

