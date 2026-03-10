Ciclismo Tirreno Adriatico | oggi primo arrivo in salita e sterrato il programma

Oggi la Tirreno-Adriatico 2026 affronta il suo primo arrivo in salita e sterrato, segnando un nuovo capitolo nella corsa dei Due Mari. La gara, iniziata ieri con una prova a cronometro vinta da Filippo Ganna, prosegue con questa fase più impegnativa, che coinvolge diversi team e ciclisti pronti a sfidarsi sui percorsi accidentati. La giornata si svolge lungo le strade e i tracciati naturali delle due regioni.

E' cominciata ieri la Tirreno-Adriatico 2026. La Corsa dei Due Mari è partita con il successo a cronometro dell'italiano Filippo Ganna. La Tirreno-Adriatico 2026 parte bene per l'Italia con il successo di Filippo Ganna. Nella cronometro inaugurale di Lido di Camaiore il gigante piemontese ha messo subito le cose in chiaro, prendendosi la prima maglia di leader della Corsa dei Due Mari. Una prova importante quella del campione della INEOS Grenadiers, capace di rifilare distacchi importanti a tutti, compreso il compagno di squadra Thymen Arensman, secondo al traguardo. La tappa di oggi però promette scintille. Il secondo appuntamento, da Camaiore a San Gimignano, è lungo 206 chilometri e ha il sapore di una piccola classica di primavera.