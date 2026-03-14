Nel mondo del ciclismo professionistico si assiste a una trasformazione significativa, con atleti che dedicano meno ore di allenamento ma ottengono risultati più importanti. Questa svolta, chiamata dalla stampa “la rivoluzione UAE”, riguarda il metodo di preparazione dei corridori, che adottano strategie diverse rispetto al passato. La tendenza si sta diffondendo tra molte squadre che cercano di ottimizzare il rendimento attraverso un approccio più mirato.

Il del ciclismo professionistico sta subendo una rivoluzione silenziosa ma radicale, guidata da un cambio di paradigma nel modo in cui i corridori si preparano. Mentre la maggior parte delle squadre continua a spingere sui volumi elevati, il team UAE Team Emirates ha dimostrato che ridurre le ore sul telaio può portare a risultati record e prestazioni superiori. L’approccio innovativo di Jeroen Swart, responsabile della performance, ha trasformato la preparazione atletica: invece di accumulare chilometri a bassa intensità, si punta su sessioni brevi ma ad alta qualità. Questo metodo ha permesso a piloti come Tadej Poga?ar di emergere come dominatori assoluti, dimostrando che meno tempo sulla bici non significa meno successo, ma richiede una gestione intelligente dello sforzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclismo: meno ore, più successo. La rivoluzione UAE

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