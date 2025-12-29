Infantino lancia la rivoluzione del fuorigioco | Solo con figura intera Calcio più offensivo e meno interruzioni

Durante il World Sport Summit a Dubai, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha annunciato una proposta di modifica alla regola del fuorigioco, suggerendo di considerare solo la figura intera per ridurre le interruzioni e rendere il gioco più offensivo. La discussione mira a favorire un calcio più fluido e dinamico, rispondendo alle esigenze di modernizzazione e spettacolo dello sport.

Milano, 29 dicembre 2025 – Il fuorigioco torna al centro del dibattito internazionale. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha riaperto la discussione su una possibile modifica della regola durante il World Sport Summit in corso a Dubai, indicando la necessità di rendere il calcio più fluido e orientato all’attacco. Secondo Infantino, l’evoluzione del gioco passa da un costante aggiornamento delle regole, così come avvenuto con l’introduzione del Var. “La tecnologia è nata per rendere il calcio più giusto, permettendo agli arbitri di correggere errori evidenti”, ha spiegato il numero uno della Fifa, sottolineando come il sistema sia in continua fase di miglioramento per garantire decisioni sempre più accurate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Infantino lancia la rivoluzione del fuorigioco: "Solo con figura intera. Calcio più offensivo e meno interruzioni" Leggi anche: Calcio, Infantino, in futuro il fuorigioco a figura intera Leggi anche: Zidane: «Mi manca il calcio del passato, vorrei vedere un gioco più offensivo» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Infantino lancia la rivoluzione del fuorigioco: "Solo con figura intera. Calcio più offensivo e meno interruzioni" - Al World Sport Summit di Dubai il numero uno della Fifa apre a una nuova interpretazione dell’offside e a interventi contro le perdite di tempo ... sport.quotidiano.net

