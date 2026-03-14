Chiusura notturna del ramo D per A1 Milano-Napoli verso la tangenziale Informati!

Durante la notte, il ramo D che collega l’A1 Milano-Napoli alla tangenziale sarà chiuso al traffico. Inoltre, si segnala la chiusura del ramo di allacciamento tra l’A1 e l’A3 Napoli-Pompei-Salerno. Queste chiusure riguardano specifici tratti autostradali e sono state comunicate dalle autorità competenti per consentire lavori di manutenzione. È consigliabile informarsi prima di mettersi in viaggio.

"> Chiusura Ramo di Allacciamento A1A3 Napoli-Pompei-Salerno. Il tratto Ramo D che collega l’A1 Milano-Napoli al Ramo di allacciamento A1A3 Napoli-Pompei-Salerno, in direzione della Tangenziale di Napoli, subirà una chiusura temporanea. Questo intervento è necessario per consentire lavori di manutenzione e pavimentazione, programmati per garantire una migliore sicurezza e viabilità per gli automobilisti. Dettagli sull’Intervento. La chiusura è prevista dalle 22:00 di martedì 17 marzo alle 6:00 di mercoledì 18 marzo. Durante questo lasso di tempo, gli utenti che intendono utilizzare questo ramo di accesso dovranno prestare attenzione e seguire le indicazioni sul campo e le informazioni fornite dai sistemi di segnalazione stradale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Chiusura notturna del ramo D per A1 Milano-Napoli verso la tangenziale. Informati! Articoli correlati Autostrada A1, chiusura notturna del casello di ParmaLungo l'autostrada A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 del 25 alle ore 5 del 26 febbraio, è prevista la chiusura notturna del casello di Parma dell'A1. Chiusura notturna per la tangenziale est, confermati i divieti per il 2026: tutte le informazioniÈ stato rinnovato il divieto di transito notturno su alcuni tratti della tangenziale est di Roma a partire dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026,... Tutti gli aggiornamenti su Chiusura notturna del ramo D per A1... Temi più discussi: Autostrade, chiusura notturna del tratto Reggio Emilia-svincolo Modena-Brennero; Chiude per la notte intera l’allaccio della A24 alla Bretella Fiano-San Cesareo; Roma Sud, chiusa per una notte l’immissione sul Raccordo: ecco quando e le info. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONIRoma, 14 marzo 2026 - Sulla A1 ... trasporti-italia.com A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLIA11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI Roma, 14 marzo 2026 - Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com AGGIORNAMENTO Ore 15:24 14/03/2026 A1 MILANO-NAPOLI Napoli CODA di 5 km per mezzo in fiamme tra Caianello e Capua dal km 713 Entrata consigliata verso Napoli: Capua Uscita consigliata provenendo da Roma: Caianello x.com L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo - facebook.com facebook