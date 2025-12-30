Chiusura notturna per la tangenziale est confermati i divieti per il 2026 | tutte le informazioni

A partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 giugno 2026, sulla tangenziale est di Roma sarà in vigore il divieto di transito notturno su specifici tratti, attivo dalle 23:00 alle 6:00. Questa misura, già confermata, mira a migliorare la sicurezza e la gestione del traffico durante le ore notturne. Di seguito, tutte le informazioni dettagliate sui divieti e le aree interessate.

È stato rinnovato il divieto di transito notturno su alcuni tratti della tangenziale est di Roma a partire dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, dalle ore 23:00 alle 6:00 del mattino. Il provvedimento è stato adottato con l'ordinanza firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

