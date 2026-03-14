Chiusura del Ponte sull’Elsa cambio orari per la navetta degli studenti

Il ponte sull’Elsa è stato chiuso temporaneamente, provocando modifiche agli orari della navetta destinata agli studenti. La decisione deriva da alcune criticità segnalate dagli utenti, tra cui studenti e pendolari, che hanno evidenziato problemi di accessibilità e sicurezza. Le nuove fasce orarie della navetta sono state rese note per garantire un servizio più efficace fino a quando non verranno risolte le questioni tecniche.

A seguito di alcune criticità segnalate in particolare dagli studenti (oltre che dai pendolari) Città Metropolitana ha provveduto al riassetto del servizio sostitutivo di navette alla luce della chiusura del ponte sull’Elsa: le corse in partenza dalla stazione di Certaldo sono state riorganizzate per essere meglio coordinate con gli arrivi dei treni provenienti da Siena. Il Comune di Certaldo ha fatto sapere che nella fascia centrale della giornata il servizio sarà inoltre rafforzato: tra le 13 e le 15 le navette partiranno ogni mezz’ora, così da garantire una maggiore continuità del collegamento. La corsa delle 15 è stata programmata in particolare per intercettare il flusso degli studenti di rientro da Siena, in arrivo alla stazione di Certaldo con il treno previsto alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura del Ponte sull’Elsa, cambio orari per la navetta degli studenti Articoli correlati Leggi anche: Lavori al ponte sull’Elsa: "Chiuderà per sette mesi" Dopo la chiusura, subito i lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte sull’AusenteIl traffico interdetto due giorni fa per “le gravi criticità strutturali riscontrate sul ponte”. Chiusura del Ponte sull'Elsa, la Città Metropolitana ha rivisto gli orari della navetta sostitutiva Aggiornamenti e notizie su Chiusura del Ponte sull'Elsa cambio... Temi più discussi: Lodi da oggi resta senza il suo ponte fino al prossimo settembre VIDEO; Brivio: interrogazione sulla chiusura del ponte; Chiusura del Ponte sull'Elsa, nuovi orari in vigore da lunedì 16 marzo; Conto alla rovescia per la chiusura del ponte. Chiusura del Ponte sull'Elsa, rivisti gli orari della navettaLa Città Metropolitana ha rivisto gli orari del servizio di bus navetta sostitutivo attivato a seguito della chiusura del ponte di Certaldo, con ... gonews.it Chiusura del ponte sull’Adda, una pagina dedicata sul sito internet del Comune di LodiLAVORI E INFORMAZIONE Online approfondimenti sul progetto e sui lavori e le informazioni su viabilità, trasporti, ristori per i commercianti e altro ancora ... ilcittadino.it Chiusura del Ponte sull'Elsa, nuovi orari in vigore da lunedì 16 marzo - facebook.com facebook #PLInforma #viabilitàNovidiModena E' stata posticipata al #12Marzo la CHIUSURA del Ponte su Canale Acque Basse Modenesi, in S.P. 8 di Mirandola a #NovidiModena per manutenzione e messa in sicurezza @PMTerredargine x.com