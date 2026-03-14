Chiuso minimarket dopo i controlli del Nas

Un minimarket è stato chiuso dopo i controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Latina. Le verifiche fanno parte di un'operazione in corso per assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. I controlli continuano in diverse attività commerciali della zona per verificare la conformità alle normative vigenti.

Proseguono i controlli dei carabinieri del NAS di Latina nell’ambito delle attività di vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori. Nel corso di recenti verifiche ispettive effettuate in due esercizi commerciali della provincia, i militari hanno accertato irregolarità significative nella gestione e conservazione degli alimenti e gravi carenze igienico-strutturali.In una pasticceria del litorale pontino, gli operanti hanno sequestrato amministrativo di circa 60 chili di prodotti dolciari secchi, risultati in parte privi della necessaria documentazione di tracciabilità e in parte recanti il termine minimo di conservazione già oltrepassato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Scattano i controlli del Nas, ristorante chiuso a Milano: sequestrati circa 200 kg di carne e pesce Estetista senza titolo, attività chiusa dopo i controlli del NasUn’attività è stata chiusa a Latina Scalo in seguito ai controlli dei carabinieri del Nas che hanno scoperto la titolare a offrire ai clienti i... Contenuti e approfondimenti su Chiuso minimarket Discussioni sull' argomento Chiuso un minimarket. Sequestrati 86 chili di alimenti irregolari; Un quintale di pane mal conservato, chiuso temporaneamente un minimarket di via Prè; Controlli in centro storico, chiuso un minimarket per gravi carenze igieniche, sanzioni per 6.500 euro ad altri due negozi e un arresto dopo l’aggressione a un agente -; Scontrini non registrati e incassi non trasmessi al fisco: minimarket chiuso per 30 giorni. NAS di Latina in azione, sequestrati alimenti, chiuso di un minimarket. x.com Aglientu, irregolarità fiscali: minimarket chiuso per 30 giorni Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/03/13/aglientu-irregolarita-fiscali-minimarket-chiuso-per-30-giorni/ - facebook.com facebook