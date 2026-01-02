Botti a mare e spiagge sporche la protesta del sindaco | Raccogliete quello che avete lasciato

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, ha espresso preoccupazione per lo stato di degrado delle spiagge dopo i festeggiamenti di Capodanno. Rifiuti e botti abbandonati hanno lasciato spiagge e vie in condizioni di incuria. Marrandino invita i cittadini a rispettare l’ambiente, sottolineando che Castel Volturno è la loro casa e merita attenzione e cura. La responsabilità collettiva è essenziale per mantenere il territorio pulito e vivibile.

“Castel Volturno non è una discarica. E' casa nostra e chi ama casa propria la dovrebbe rispettare”. Sono le riflessioni del sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino all'indomani dei festeggiamenti per Capodanno che hanno letteralmente invaso spiagge, vie, aiuole marciapiedi con i residui. 🔗 Leggi su Casertanews.it

