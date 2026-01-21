Danni anche alle spiagge di Eraclea e Bovo Marina | pineta decimata dal mare in tempesta

Le recenti mareggiate causate dal passaggio del ciclone Harry hanno accentuato l’erosione delle spiagge di Eraclea e Bovo Marina. La pineta lungo la costa tra Cattolica Eraclea e Montallegro è stata danneggiata, evidenziando gli effetti delle tempeste sul territorio. Questa situazione sottolinea la vulnerabilità delle aree costiere e l’importanza di interventi di tutela e prevenzione.

Le mareggiate provocate dal passaggio del ciclone Harry hanno ulteriormente accelerato l’erosione dell’ampio tratto di costa compreso tra le spiagge di Eraclea Minoa e Bovo Marina, ricadenti rispettivamente nei territori comunali di Cattolica Eraclea e Montallegro. Le onde del mare si sono spinte.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mare in tempesta e vento fortissimo su Marina di Pisa. Onde alte fino a 5 metriNelle ultime ore, il mare di Marina di Pisa si presenta agitato, con onde che raggiungono i 5 metri di altezza a causa di un forte vento.

Leggi anche: Tempesta solare,rischio danni alle reti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La spiaggia di Letojanni divorata dalla mareggiata; Maltempo in arrivo, interventi straordinari del Comune per prevenire i danni delle mareggiate; Allerta meteo, il mare risparmia la città ma devasta la provincia ionica; Mareggiate in arrivo, scatta l'emergenza: la Regione semplifica le autorizzazioni per proteggere coste e spiagge.

Tempesta e spiagge cancellate: nuova allerta rossa tra Sardegna e Sicilia. I videoNei tre giorni i vigili del fuoco hanno effettuato 1.650 interventi a causa del maltempo, con il picco in Sicilia con oltre mille interventi e poi Sardegna e Calabria ... msn.com

Cesenatico conta i danni. Come in un uragano. Volati via lettini e pedalòLettini, ombrelloni, gazebo, pensiline e persino pedalò e piccole imbarcazioni. E’ volato via tutto nell’ennesimo evento meteorologico estremo che non ha risparmiato Cesenatico. Danni anche alle ... ilrestodelcarlino.it

Mareggiate e onde alte. Il Salento nella morsa del ciclone Harry. Non pochi disagi registrati a Santa Maria di Leuca, Castro e Santa Cesarea Terme. Danni agli stabilimenti balneari, spiagge divorate e disagi anche alla circolazione nei tratti costieri. - facebook.com facebook

Locride flagellata, il mare assalta le spiagge e le strade: cede l’asfalto e inizia la conta dei danni – FOTO x.com