Dopo la conclusione della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale nel manager colombiano José Hernandez. L’influencer è tornata a partecipare attivamente agli eventi di moda, come la Fashion Week di Parigi, e si mostra più presente sui social network. La sua vita sentimentale sembra riprendere un ritmo diverso, con l’attenzione rivolta ora anche alle questioni private.

Chiara Ferragni è pronta a rinascere. Dopo il ritorno tra le prime file della Fashion Week di Parigi, l'influencer sembra aver ritrovato spazio anche per l'amore. A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Chi, che nel numero in edicola pubblica diverse foto dell'imprenditrice insieme ad un uomo sconosciuto. Una passeggiata romantica per Milano. Dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembra pronta a voltare pagina. Il nome della nuova fiamma? José Hernandez, manager colombiano, lontano dal mondo dello spettacolo. E, almeno finora, anche dai riflettori dei social.

© Iodonna.it - Dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera, un nuovo amore all'orizzonte per Chiara Ferragni: il manager colombiano José Hernandez

