Chi è Jose Hernandez il nuovo compagno di Chiara Ferragni | età carriera e vita privata

Il nome di Chiara Ferragni torna a fare notizia, questa volta a causa del suo nuovo compagno, Jose Hernandez. Si tratta di un uomo di circa 40 anni, con una carriera nel settore tecnologico e imprenditoriale. La coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche, mentre Hernandez condivide sui social alcuni aspetti della sua vita privata.

Il nome di Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per un motivo diverso dal solito. Dopo mesi segnati da tensioni mediatiche, vicende giudiziarie e una vita privata sotto i riflettori, l’imprenditrice è stata fotografata accanto a Jose Hernandez, manager internazionale di origini colombiane. Le immagini mostrano una passeggiata a Milano con il cane Paloma, un incontro con Marina Di Guardo e un bacio che ha confermato la relazione. La loro conoscenza risale alle vacanze natalizie in Sudamerica, quando Chiara si trovava a Cartagena insieme alla sorella Valentina e ad alcuni amici. Da quel momento, la frequentazione è proseguita lontano dai riflettori fino alle prime uscite pubbliche. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

