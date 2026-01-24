Dietro Remigrazione ci sono gruppi neonazisti I veri nemici sono i padroni che sfruttano i lavoratori

24 gen 2026

Remigrazione si presenta come un movimento sostenuto da gruppi neonazisti, noti per aggressioni e intimidazioni. Tuttavia, il vero problema risiede nei padroni e nelle strutture economiche che sfruttano i lavoratori, mantenendo un sistema ingiusto. Oggi, il corteo rappresenta un gesto necessario per denunciare queste dinamiche e promuovere una società più equa e solidale. La battaglia contro l’ingiustizia richiede consapevolezza e unità.

Le immagini del corteo antifascista promosso dai collettivi Controtendenza, Resisto e Azione Antifascista, e Collettivo Schiaffo «Quello di oggi è un corteo che era quanto mai necessario, perché le sigle che si nascondono pavidamente dietro la sigla Remigrazione, che cercano di fare tanto i bravi ragazzi, in realtà le conosciamo, sono i gruppi neonazisti già noti in città per continue aggressioni, intimidazioni, atti squadristi.Quindi è necessario che una città democratica e antifascista come Piacenza dia una risposta e ribadisca che il modello non è quello dell'ideologia e della propaganda d'odio ma è lottare uniti, italiani e immigrati, sui posti di lavoro contro i veri padroni che non sono quelli che i neonazisti indicano ma sono quelli che ci sfruttano ogni giorno sul posto di lavoro».🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

