Dietro Remigrazione ci sono gruppi neonazisti I veri nemici sono i padroni che sfruttano i lavoratori

Remigrazione si presenta come un movimento sostenuto da gruppi neonazisti, noti per aggressioni e intimidazioni. Tuttavia, il vero problema risiede nei padroni e nelle strutture economiche che sfruttano i lavoratori, mantenendo un sistema ingiusto. Oggi, il corteo rappresenta un gesto necessario per denunciare queste dinamiche e promuovere una società più equa e solidale. La battaglia contro l’ingiustizia richiede consapevolezza e unità.

Le immagini del corteo antifascista promosso dai collettivi Controtendenza, Resisto e Azione Antifascista, e Collettivo Schiaffo «Quello di oggi è un corteo che era quanto mai necessario, perché le sigle che si nascondono pavidamente dietro la sigla Remigrazione, che cercano di fare tanto i bravi ragazzi, in realtà le conosciamo, sono i gruppi neonazisti già noti in città per continue aggressioni, intimidazioni, atti squadristi.Quindi è necessario che una città democratica e antifascista come Piacenza dia una risposta e ribadisca che il modello non è quello dell'ideologia e della propaganda d'odio ma è lottare uniti, italiani e immigrati, sui posti di lavoro contro i veri padroni che non sono quelli che i neonazisti indicano ma sono quelli che ci sfruttano ogni giorno sul posto di lavoro».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

«Remigrazione e riconquista», la Camera apre le porte all’estrema destra identitaria, neofascista e xenofobaÈ il deputato leghista vicino a Vannacci, Domenico Furgiuele, a ospitare la presentazione della legge di iniziativa popolare che propone di «un programma nazionale di remigrazione», cioè la deportazio ... editorialedomani.it

In migliaia oggi a Piacenza al corteo per la Remigrazione. Siamo gli Italiani che non si arrendono, siamo l’ultima speranza di un futuro luminoso Dal 30 gennaio in tutta Italia comincia la battaglia per la nostra identità. La Remigrazione andrà in Parlamento! - facebook.com facebook