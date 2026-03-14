I genitori di Alexia, cantante italiana conosciuta anche come Alessia Aquilani, sono stati citati in un'intervista in cui il padre ha parlato delle difficoltà nel continuare a vivere dopo un evento traumatico. Alexia è sposata dal 2005 con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani, come riportato dal Corriere della Sera. La cantante ha affrontato momenti di sofferenza legati alla perdita di una figura familiare.

La cantante italiana Alexia (all’anagrafe Alessia Aquilani) è sposata dal 2005 con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani fonte Corriere della Sera. La coppia ha avuto due figlie, Maria Vittoria e Margherita, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2011. I genitori di Alexia sono Wilma Aquilani e Agustinio Aquilani. Alexia non nasconde il grande dolore per la morte del padre avvenuta quando iniziava la sua carriera. “ Per me è stato difficilissimo andare avanti. Ho dovuto mettere il pilota automatico e lavorare tantissimo. Se mollavo in quel momento era finita “, racconta. “Dopo la nascita della mia prima figlia in cui ho avuto tempo per stare a casa e occuparmi di lei, ma forse, non ero neanche pronta ad occuparmi di lei perchè ero ancora figlia, orfana di padre”, racconta ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Alexia e il dolore per il padre: “Per me è stato difficilissimo andare avanti”

Articoli correlati

Chi sono le figlie di Alexia, Maria Vittoria e Margherita Camerana (e chi è il loro padre, nipote di Giorgio Armani)Alexia, vero nome Alessia Aquliani, ha avuto due figlie dal matrimonio con Andrea Camerana.

Chi sono i genitori di Ornella Muti, il padre morto presto e la mamma Ilse Renata KrauseItaliana da parte del papà ed estone da quella della mamma, Ornella Muti è nata dal grande amore dei genitori.

Altri aggiornamenti su Chi sono

Temi più discussi: A margine del caso dei bambini nel bosco: di chi sono i figli?; La storia della 'famiglia del bosco' non è come ve la stanno raccontando - Vale Tutto; Blog | Famiglia nel bosco: 'non è genitore chi crea ma chi educa'; Davide Bonolis e la separazione dei suoi genitori Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: Un figlio non la vive mai bene.

Chi sono i genitori di Alexia | Papà morto il giorno del mio primo singolo. Mamma la mia fanChi sono i genitori di Alexia: Mamma veniva con me, mi ha accompagnata ovunque. Papà? La sua morte un grande dolore ... ilsussidiario.net

Chi sono i genitori adottivi e biologici di GionnyScandal | Dopo 30 anni le risposte: non sapevo che…Chi sono i genitori adottivi e biologici di GionnyScandal: ho sempre vissuto col terrore che mia nonna morisse, perché mi rimaneva solo lei. E così... ... ilsussidiario.net

Oggi, sul Fatto, c’è una lista (per fortuna lunga) di artisti che hanno deciso di schierarsi per il no. Ci sono nomi bellissimi: tra i tanti, da Bergonzoni a Gifuni, da Foglietta a Servillo, Ficarra & Picone, Pif e Iacchetti, Ovadia e Luttazzi, Solenghi e Guerritore, ecceter - facebook.com facebook

Francia al voto: chi sono gli aspiranti sindaco di Parigi x.com