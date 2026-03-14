Chi sono le figlie di Alexia Maria Vittoria e Margherita Camerana e chi è il loro padre nipote di Giorgio Armani

Da metropolitanmagazine.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexia, il cui vero nome è Alessia Aquliani, è madre di due figlie avute dal matrimonio con Andrea Camerana, un imprenditore e nipote di Giorgio Armani. Le figlie si chiamano Maria Vittoria e Margherita, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2011. La famiglia comprende anche il padre delle ragazze, che ha un legame familiare con il noto stilista italiano.

Alexia, vero nome  Alessia Aquliani, ha avuto due figlie dal matrimonio con  Andrea Camerana. L’artista e il marito sono diventati genitori nel 2007 con la nascita di  Maria Vittoria, primogenita a cui quattro anni più tardi, nel 2011, si è aggiunta la piccola di casa,  Margherita. Alexia ha parlato della sua  famiglia  e della sua  vita privata  in alcune intervista, tra cui quella rilasciata a  Vanity Fair  in cui è spuntato un dolcissimo ritratto del suo rapporto con le figlie, Maria Vittoria e Margherita Camerana. L’artista si è sposata con il loro papà, Andrea Camerana, nel 2005 e lui è il nipote di  Giorgio Armani. La madre infatti, ... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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