Alexia, il cui vero nome è Alessia Aquliani, è madre di due figlie avute dal matrimonio con Andrea Camerana, un imprenditore e nipote di Giorgio Armani. Le figlie si chiamano Maria Vittoria e Margherita, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2011. La famiglia comprende anche il padre delle ragazze, che ha un legame familiare con il noto stilista italiano.

Alexia, vero nome Alessia Aquliani, ha avuto due figlie dal matrimonio con Andrea Camerana. L’artista e il marito sono diventati genitori nel 2007 con la nascita di Maria Vittoria, primogenita a cui quattro anni più tardi, nel 2011, si è aggiunta la piccola di casa, Margherita. Alexia ha parlato della sua famiglia e della sua vita privata in alcune intervista, tra cui quella rilasciata a Vanity Fair in cui è spuntato un dolcissimo ritratto del suo rapporto con le figlie, Maria Vittoria e Margherita Camerana. L’artista si è sposata con il loro papà, Andrea Camerana, nel 2005 e lui è il nipote di Giorgio Armani. La madre infatti, ... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le figlie di Alexia, Maria Vittoria e Margherita Camerana (e chi è il loro padre, nipote di Giorgio Armani)

Articoli correlati

Chi è Andrea Camerana, il marito di Alexia: “Quegli occhi gentili sono stati un bagliore”Il marito di Alexia è Andrea Camerana, imprenditore e membro del Cda di Giorgio Armani, con il quale è convolata a nozze nel 2005: dalla loro unione...

Chi è Silvana Armani, la nipote di Re Giorgio che guida la nuova Armani PrivéIl debutto della nuova Armani Privé a Parigi segna un passaggio sia simbolico che concreto nella storia della maison.

Tutti gli aggiornamenti su Maria Vittoria

Discussioni sull' argomento Vini, Fausto Maculan raccoglie 50 anni di vendemmie e di lavoro e dà vita a una bottiglia da collezione; UN BEL GIORNO: DI SETTE CHE CE N’È; Roberto Boccellari; Fabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano a far ridere in un film.

Chi sono le figlie di Alexia, Maria Vittoria e Margherita Camerana (e chi è il loro padre, nipote di Giorgio Armani)Alexia, vero nome Alessia Aquliani, ha avuto due figlie dal matrimonio con Andrea Camerana. L’artista e ... msn.com

Torino - Ospedale Maria Vittoria @Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook

Milestone moments: In viaggio con la nave Maria Vittoria. Da Piombino a Genova nel cuore della notte, il viaggio della Maria Vittoria è uno dei momenti più significativi del progetto Nuova Diga Foranea. La posa della sua ghiaia, nel 2023, è l’inizio di un perc x.com