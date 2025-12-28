Chi sono i genitori di Ornella Muti il padre morto presto e la mamma Ilse Renata Krause

Ornella Muti è nata da genitori di origini diverse: il padre, italiano, è scomparso in giovane età, mentre la madre, Ilse Renata Krause, è di origine estone. La sua famiglia ha influenzato la sua identità culturale, arricchendo il suo percorso personale e professionale. La figura materna e le radici familiari rappresentano un aspetto importante della sua storia.

Italiana da parte del papà ed estone da quella della mamma, Ornella Muti è nata dal grande amore dei genitori. Il padre, originario di Napoli, era un giornalista, mentre la mamma una scultrice, era metà estone e metà russa. Fin da ragazzina Ornella Muti ha recitato, ottenendo ruoli via via più importanti nel mondo del cinema. Ma l'attrice non ha nascosto che se il papà fosse stato in vita, probabilmente non sarebbe potuto accadere. "Non credo che se ci fosse stato mio padre avrei mai fatto l'attrice. Papà era napoletano, all'antica, era molto attento a noi" ha rivelato Ornella, che aveva soltanto 11 anni quando l'uomo è morto.

