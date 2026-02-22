Chi sono i figli di Cristiano De André avuti da due donne diverse | i primi tre dall’ex moglie e Alice con Sabrina La Rosa

Cristiano De André ha avuto figli da due donne diverse, a causa delle sue relazioni sentimentali. Con l’ex moglie, Carmen De Cespedes, ha avuto tre figli: Fabrizia, nata nel 1986, e i gemelli Filippo e Francesca, nati nel 1990. La famiglia si è formata in un periodo in cui il cantante si dedicava anche alla musica e alla crescita dei figli. I figli sono cresciuti in un ambiente influenzato dalla passione del padre per l’arte e la musica.

Dal rapporto con la prima moglie, Carmen De Cespedes, Cristiano De André ha avuto tre figli, nel 1986 Fabrizia, cui ha dedicato Briciola di pane, e nel 1990 i gemelli Filippo e Francesca. Dall’unione con Sabrina La Rosa, invece, nel 1999 è nata Alice Chi sono i primi tre figli di Cristiano De André e i brutti rapporti con loro. Fabrizia e Francesca hanno avuto parole molto dure per Cristiano, il quale a sua volta non si è risparmiato. E Filippo, pur cercando di rimanere fuori dalla diatriba, ha preso le parti delle sorelle. Se negli anni per Francesca De André non è stato facile nemmeno il rapporto con la mamma, oggi ha un bellissimo legame con il fratello Filippo: “È l’unica persona della mia famiglia con cui voglio avere qualcosa a che fare e che scelgo ogni giorno nella mia vita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Sabrina La Rosa, la mamma di Alice De André ed ex compagna di Cristiano De AndréSabrina La Rosa è nota come mamma di Alice De André e ex compagna di Cristiano De André.

Leggi anche: Chi è l’ex moglie di Cristiano De André, Carmen De Cespedes (mamma dei suoi primi tre figli), che lo ha denunciato per diffamazione

