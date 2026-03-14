Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani, è stato recentemente al centro dell’attenzione durante un’intervista nel programma televisivo Storie al Bivio. Rossi, di età ancora da confermare, ha una carriera che spazia tra vari ambiti, mentre lui e Cipriani stanno attraversando un momento di crisi. La loro storia e le difficoltà attuali sono state al centro dell’attenzione dei media negli ultimi giorni.

Il racconto di Francesca Cipriani nel salotto televisivo di Storie al Bivio ha riportato l’attenzione su una delle coppie più seguite degli ultimi anni. La showgirl, da sempre abituata a mostrarsi con un sorriso contagioso, ha scelto di parlare apertamente del momento difficile che sta vivendo con il marito Alessandro Rossi, sposato nel 2022 dopo una storia nata all’improvviso e cresciuta tra gesti romantici e dichiarazioni pubbliche. Oggi, però, l’atmosfera è cambiata e Francesca ha ammesso di aver lasciato la casa coniugale. Chi è davvero Alessandro Rossi? Qual è il percorso professionale che lo ha portato lontano dal mondo dello spettacolo? E cosa ha incrinato un rapporto che sembrava destinato a un futuro sereno? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani: età, carriera e la crisi che stanno vivendo

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