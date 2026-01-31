Questa sera Fabio Fazio torna in tv con una nuova puntata di

Domenica 1° febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: in esclusiva tv Alberto Trentini, liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, mentre si trovava in Venezuela con la ong internazionale Humanity & Inclusion. Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata “Lavoreremo da grandi”; Geolier, fresco d’uscita con l’album “TUTTO È POSSIBILE”, certificato disco d’oro a solo una settimana dal debutto, e protagonista di un tour negli stadi dal prossimo giugno; Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in onda dal 5 febbraio tutti i giovedì in prima serata sul NOVE. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: FAZIO ACCOGLIE BELEN E TRENTINI. TUTTI GLI OSPITI DEL 1 FEBBRAIO

