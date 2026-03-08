Che Tempo Che Fa stasera su Nove | tutti gli ospiti di Fabio Fazio dell' 8 marzo

Da movieplayer.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fà condotta da Fabio Fazio. Ospiti della serata sono Gino Cecchettin, Patty Pravo, Arisa, Stefano Massini e il campione olimpico Simone Deromedis. La trasmissione vede la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, che intervengono durante il talk. La puntata è programmata per questa sera, 8 marzo.

Domenica sera sul Nove torna il talk di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck: ospiti Gino Cecchettin, Patty Pravo, Arisa, Stefano Massini e il campione olimpico Simone Deromedis. Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio, in onda stasera domenica 8 marzo 2026 dalle 19:30 sul Nove e in streaming su discovery+. Al fianco del conduttore, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Gino Cecchettin e Lorenzo Gasparrini per parlare di educazione affettiva La puntata, in onda nella Giornata internazionale della donna, si aprirà con un momento di riflessione sull'educazione affettiva: ospiti Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

che tempo che fa stasera su nove tutti gli ospiti di fabio fazio dell 8 marzo
© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa stasera su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio dell'8 marzo

Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio FazioStasera 24 gennaio da Hollywood arriva Noah Wyle per presentare la seconda stagione di The Pitt: ecco gli altri ospiti della serata che vedrà in...

Che tempo che fa, gli ospiti e le interviste di oggi domenica #26ottobre - #fabiofazio

Video Che tempo che fa, gli ospiti e le interviste di oggi domenica #26ottobre - #fabiofazio

Contenuti utili per approfondire Che Tempo Che.

Temi più discussi: Che Tempo Che Fa oggi domenica 8 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio; Che Tempo Che Fa | Intervista Sayf | Video; Che Tempo Che Fa del 1 marzo: l'intervista esclusiva a Demi Moore e molto altro; Che tempo che fa, stasera in tv: Patty Pravo, Arisa e gli altri ospiti della puntata.

che tempo che che tempo che faChe Tempo Che Fa oggi domenica 8 marzo: gli ospiti di Fabio FazioIn studio Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin, che, in occasione della Giornata internazionale ... adnkronos.com

che tempo che che tempo che faChe Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 8 marzo 2026Questa sera torna Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio sul NOVE: ecco le anticipazioni della puntata e gli ospiti di domenica 8 marzo 2026 ... superguidatv.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.