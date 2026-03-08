Che Tempo Che Fa stasera su Nove | tutti gli ospiti di Fabio Fazio dell' 8 marzo

Stasera su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fà condotta da Fabio Fazio. Ospiti della serata sono Gino Cecchettin, Patty Pravo, Arisa, Stefano Massini e il campione olimpico Simone Deromedis. La trasmissione vede la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, che intervengono durante il talk. La puntata è programmata per questa sera, 8 marzo.

Domenica sera sul Nove torna il talk di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck: ospiti Gino Cecchettin, Patty Pravo, Arisa, Stefano Massini e il campione olimpico Simone Deromedis. Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio, in onda stasera domenica 8 marzo 2026 dalle 19:30 sul Nove e in streaming su discovery+. Al fianco del conduttore, come sempre, ci saranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Gino Cecchettin e Lorenzo Gasparrini per parlare di educazione affettiva La puntata, in onda nella Giornata internazionale della donna, si aprirà con un momento di riflessione sull'educazione affettiva: ospiti Gino Cecchettin e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini, collaboratore della Fondazione Giulia Cecchettin.