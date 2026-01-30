Charles Leclerc | Siamo soddisfatti del livello espresso dalla macchina svolto tutto il programma prefissato

Charles Leclerc si mostra soddisfatto dopo lo shakedown a Barcellona. Il pilota Ferrari ha chiuso con il miglior tempo della mattinata e il terzo crono complessivo, confermando che la vettura funziona bene e ha svolto tutto il programma previsto. La squadra sembra aver fatto passi avanti in vista delle prossime gare.

Charles Leclerc ha chiuso lo shakedown di Barcellona con convinzione: miglior tempo della mattinata del day-5 e terzo crono nel computo complessivo di giornata, in una graduatoria comandata dal compagno di squadra, Lewis Hamilton. Un lavoro intenso e produttivo per la Ferrari, che ha potuto completare l’intero programma previsto nonostante condizioni meteo variabili e le tante novità tecniche legate al nuovo regolamento. Il monegasco ha sottolineato come la squadra sia riuscita a spingersi oltre, iniziando a esplorare il limite della vettura e raccogliendo dati preziosi, anche in condizioni di pioggia, che potrebbero rivelarsi utili durante l’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Charles Leclerc si sente sempre più a suo agio in macchina.

