Lavoro | Cgil domani giornata di mobilitazione nazionale rider iniziative in tutta Italia

Domani in tutta Italia si terrà una giornata di mobilitazione dei rider di Glovo e Deliveroo, organizzata dalla Cgil. Le iniziative coinvolgeranno diverse città e prevedono manifestazioni e assemblee pubbliche per chiedere maggiore tutela e diritti. L’evento rappresenta una risposta collettiva alle richieste dei lavoratori, che si sono uniti per far sentire la propria voce.

Domani, 14 marzo, si svolgerà una giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo, un’iniziativa promossa dalla Cgil. In tutta Italia, si terranno presidi, manifestazioni e altre iniziative con l’obiettivo di superare la precarietà lavorativa e garantire un salario dignitoso, stabilità e diritti ai ciclofattorini. La segretaria confederale della Cgil, Francesca Re David, parteciperà all’iniziativa di Roma, che avrà luogo alle ore 11:00 in piazza Re di Roma. Inchiesta della Procura di Milano e sfruttamento dei rider. L’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, che ha portato a un provvedimento di controllo giudiziario, conferma le denunce di sfruttamento dei rider avanzate dalla Cgil nelle piazze e nei tribunali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

