Novant’anni del Cevolani Il programma di eventi e di festeggiamenti

Il liceo Cevolani ha avviato i festeggiamenti per i suoi novant’anni con un programma di eventi che si svolge durante la primavera. La scuola ha organizzato diverse iniziative per celebrare questo traguardo, coinvolgendo studenti, docenti e alumni. Le attività sono state pianificate per tutto il periodo, con l’obiettivo di ricordare la storia dell’istituto e il suo ruolo nella comunità.

La primavera, per il liceo Cevolani, coincide con l’inizio del festeggiamenti per i novant’anni dell’istituto. Un calendario ricco di iniziative culturali e momenti di incontro accompagnerà studenti, docenti e cittadini lungo i prossimi mesi, celebrando la storia e l’identità della scuola. Oggi, al palazzo del Governatore, in Sala Zarri, Giuseppe Lipani, presidente della sezione di Ferrara di Italia Nostra, in una conferenza aperta alla cittadinanza, parlerà della conservazione del patrimonio storico artistico e ambientale. Il 27 marzo prossimo, come da dieci anni ormai, la scuola sarà aperta dalle 18 della sera fino a mezzanotte, per la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novant’anni del Cevolani. Il programma di eventi e di festeggiamenti Articoli correlati Novant’anni di ospitalità. Il traguardo del "Sichi"La seconda guerra mondiale, col suo carico di lutti e tristezze, è ancora lontana quando Candida e Francesco Sichi decidono di aprire un piccolo... Il MuDias di Rutigliano festeggia dieci anni di storie che uniscono. A Palazzo Settanni un ricco programma di eventi per il decennale del museoDieci anni di attività museale, di ricerca, di divulgazione e di condivisione della bellezza.