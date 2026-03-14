Cev Cup | Piacenza-Lubiana 25 marzo e 2 aprile | date fissate

Le date della semifinale di Cev Volleyball Cup sono state confermate: il Gas Sales Bluenergy Piacenza ospiterà lo ACH Volley Ljubljana al PalabancaSport il 25 marzo alle ore 20, e la gara di ritorno si terrà il 2 aprile. La squadra italiana e quella slovena si sfideranno in questa fase della competizione. Le date sono state ufficializzate e comunicati.

Le date della semifinale di Cev Volleyball Cup sono state fissate ufficialmente. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza accoglie lo ACH Volley Ljubljana al PalabancaSport il 25 marzo alle ore 20.30. Il ritorno si disputerà a Lubiana il 2 aprile alle ore 20. La sfida casalinga è inclusa nell’abbonamento stagionale per i tifosi biancorossi. L’avversario sloveno arriva dalla vittoria sui quarti contro il Fenerbahce, battendo la formazione turca sia in Turchia che in Italia. I biancorossi hanno invece superato il Berlin Recycling Volleys con due vittorie nette per 3-0. Entrambe le squadre partono da posizioni di forza nei rispettivi campionati nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cev Cup: Piacenza-Lubiana, 25 marzo e 2 aprile: date fissate Articoli correlati Piacenza portentosa in CEV Cup: Jastrzebski Wegiel sconfitto e pass per i quartiPiacenza ha sconfitto lo Jastrzebski Wegiel con un perentorio 3-1 (25-20; 25-18; 18-25; 25-22) nel ritorno dei playoff della CEV Cup, la seconda... Piacenza ribalta lo Jastrzebski Wegley in Polonia e conquista la CEV CupUna sfida di fondamentale importanza nel quadro dei playoff della CEV Volleyball Cup ha visto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza imporsi in... Contenuti e approfondimenti su Cev Cup Piacenza Lubiana 25 marzo e 2... Temi più discussi: A Piacenza arriva Berlino per il ritorno dei Quarti di CEV Cup; La Gas Sales Bluenergy trova Lubiana in semifinale di Coppa Cev: gara di andata in casa; Volley, Piacenza travolgente a Berlino: avvicinata la semifinale di CEV Cup, Bovolenta e Mandiraci in doppia; Gas Sales-Ljubljana, ecco le date: andata a Piacenza il 25 marzo, ritorno il 2 aprile. Pallavolo Cev M – L’Ach Lubiana di Urnaut e Stern l’avversaria in semifinale della Gas Sales Bluenergy PiacenzaDefinite le date e gli orari della Semifinale di Cev Volleyball Cup tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e la formazione slovena del ACH Volley Volley Ljubljana. La gara di andata si giocherà al Pa ... ivolleymagazine.it Volley, Piacenza tramortisce Berlino e si merita la semifinale di CEV Cup con i colpi di Bovolenta e MandiraciPiacenza si è qualificata alle semifinali della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza: dopo aver espugnato la ... oasport.it LA MEGABOX COMINCIA I PLAY-OFF CHALLENGE Le tigri esordiscono in casa domani con San Giovanni La Megabox Ondulati del Savio, in attesa della finale di ritorno della Cev Challenge Cup, gioca domani, sabato 14 marzo, la prima partita della fase a - facebook.com facebook Cev Cup: Chieri all'inferno e ritorno a Dresda x.com