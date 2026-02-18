Piacenza portentosa in CEV Cup | Jastrzebski Wegiel sconfitto e pass per i quarti

Piacenza ha ottenuto una vittoria importante contro lo Jastrzebski Wegiel, vincendo per 3-1 nel ritorno dei playoff della CEV Cup. Il match si è giocato davanti a un pubblico caldo, con i padroni di casa che hanno dominato i primi due set, prima di subire una reazione polacca nel terzo. Alla fine, la squadra italiana ha chiuso il quarto set con un attacco vincente. Questa vittoria permette a Piacenza di qualificarsi ai quarti di finale, dove affronterà una rivale ancora da definire.

Piacenza ha sconfitto lo Jastrzebski Wegiel con un perentorio 3-1 (25-20; 25-18; 18-25; 25-22) nel ritorno dei playoff della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi sono riusciti a imporsi di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, replicando il risultato del match d'andata contro la quotata compagine polacca e qualificandosi così ai quarti di finale, dove se la dovranno vedere contro una delle terze classificate dai gironi di Champions League, che retrocederà al piano inferiore. I padroni di casa hanno dominato i primi due set in lungo e in largo, conquistando così il passaggio del turno.