Piacenza ribalta lo Jastrzebski Wegley in Polonia e conquista la CEV Cup

Piacenza conquista la CEV Cup battendo in trasferta lo Jastrzebski Wegley in Polonia. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha vinto la partita decisiva nei playoff e si prende il pass per la fase successiva. La squadra italiana ha giocato con determinazione, ribaltando le aspettative e portando a casa una vittoria importante.

Una sfida di fondamentale importanza nel quadro dei playoff della CEV Volleyball Cup ha visto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza imporsi in trasferta su Jastrzebski Wegiel con un secco 3-1. Il punteggio dell’andata è stato di 25-23, 21-25, 23-25, 14-25, con i biancorossi capaci di costruire una solida ipoteca per l’accesso ai quarti di finale e di mettere la gara di ritorno in chiaro controllo. primo set – il starting six di casa è partito forte, ma la gestione dei servizi ha favorito l’avanzamento degli avversari. Il parziale si è chiuso con un finale a favore polacco, dopo un recupero importante di Piacenza, che però non è bastato per evitare la perdita sul 23-25. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Piacenza ribalta lo Jastrzebski Wegley in Polonia e conquista la CEV Cup Approfondimenti su Piacenza Ribalta Cev Cup, sfida tra Jastrzebski Wegiel e Piacenza: Boninfante prevede una battaglia Piacenza torna a giocare in Europa, subito dopo la sconfitta in Coppa Italia. Piacenza si salva al golden set e avanza in CEV Cup! Brividi con il Ceske, poi Bovolenta e compagni vincono lo spareggio Piacenza si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup di volley maschile, superando lo spareggio contro il Ceske con il golden set. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Piacenza Ribalta Mandiraci show: la Gas Sales Bluenergy batte lo Jastrzebski e vede i Quarti di finaleLa Gas Sales Bluenergy l’Hala Widowiskowo - Sportowa di Jastrzebie Zdroj superando per 3-1 (25-23, 21-25, 23-25, 14-25) un coriaceo Jastrzebski Wegiel nella gara di andata dei Playoff Round di Cev Vol ... sportpiacenza.it Gas Sales si rituffa in Coppa Cev, martedì sfida in Polonia contro Jastrzebski WegielGas Sales Bluenergy Volley Piacenza, chiuso il capitolo della Coppa Italia dopo la maratona di due ore di gioco con Trento, si rituffa in Europa. Neppure ... piacenzasera.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.