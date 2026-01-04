La migliore stagione per mister Mignani Il Cesena viaggia più del Bari dei playoff

In questa prima parte di stagione, Michele Mignani sta dimostrando di poter ripetere le prestazioni delle annate di maggior successo. Il Cesena sembra aver trovato un ritmo convincente, andando oltre il rendimento del Bari nei playoff. Un momento positivo che anticipa possibili sviluppi importanti, confermando la solidità e la crescita della squadra sotto la guida del tecnico.

Il passo è quello delle stagioni migliori, Michele Mignani in questa prima parte di campionato sta ripetendo le performance degli anni vincenti, aggiungendo anche qualcosina in più. Diciotto gare sin qui disputate in campionato, 31 punti realizzati e media punti quindi assestata a 1,72 a partita. In quella che al momento è considerata la sua stagione top in B, a Bari nel 2022-2023, al termine del girone di andata, chiuso il giorno di Santo Stefano con la sconfitta interna contro il Genoa, i galletti erano seduti sul quarto gradino della graduatoria a quota 30, con la media punti quindi assestata sull’a 1,57. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La migliore stagione per mister Mignani. Il Cesena viaggia più del Bari dei playoff Leggi anche: Monza-Cesena, mister Mignani: "E' una partita difficilissima, ma deve essere uno stimolo in più" Leggi anche: Il Cesena in casa del Sudtirol del grande ex Castori, Mignani: "La presenza dei nostri tifosi sarà una spinta in più" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La migliore stagione per mister Mignani. Il Cesena viaggia più del Bari dei playoff; Fusco, rabbia e delusione: mancano due rigori: Giocato alla pari, il Var doveva intervenire; Cesena, vicino Valoti dalla Cremonese; IL PAGELLONE I migliori e i peggiori del Cesena. La migliore stagione per mister Mignani. Il Cesena viaggia più del Bari dei playoff - Il passo è quello delle stagioni migliori, Michele Mignani in questa prima parte di campionato sta ripetendo le performance degli anni vincenti, aggiungendo anche qualcosina in più. ilrestodelcarlino.it

Mister Mignani prova a spiegare la sconfitta: "I due gol ravvicinati hanno indirizzato la gara" - Sconfitta netta e meritata allo Stirpe per un Cesena entrato in partita solo quando il Frosinone è rimasto in dieci al quarto d’ora della ripresa. ilrestodelcarlino.it

Quale stagione migliore per unire una cosa dolce e golosa all'aperitivo Si lo so è una scusa, ma un'ottima scusa! Brezzo di Bedero dalle 17:00 - - - #drinks #spritztime #gintonic #aperitivo #brezzodibedero #luino #lagomaggiore #grappa #bombardino # - facebook.com facebook

GRANDE LARAAA!! La tarvisiana sta vivendo la stagione migliore della sua carriera, raccogliendo risultati sempre migliori! Della Mea chiude settima il gigante austriaco e ottiene il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo #AlpineSkiing #FISAlpi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.