Cetraro sequestrata una discarica abusiva di 2.000 metri quadri | rifiuti pericolosi e auto abbandonate

La Guardia di Finanza di Cetraro ha scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva di circa 2.000 metri quadrati. L’area, di proprietà privata, era stata trasformata in un deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, lasciati direttamente sul suolo naturale. Durante i controlli, sono state trovate auto abbandonate e rifiuti di vario tipo, creando una vera e propria discarica a cielo aperto. È stato necessario intervenire subito per bloccare l’emergenza ambientale.

Cetraro (Cosenza) – Un’area privata trasformata in una discarica abusiva, con rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati direttamente sul suolo naturale. È quanto hanno scoperto i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cetraro, che nella giornata di ieri hanno posto sotto sequestro un terreno di circa 2.000 metri quadri in località Marinella, nel comune tirrenico cosentino. L’intervento è scattato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei crimini ambientali. Sul terreno, secondo quanto accertato dai militari, erano presenti ingenti quantitativi di rifiuti miscelati tra loro, tali da configurare a tutti gli effetti una discarica abusiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cetraro, sequestrata una discarica abusiva di 2.000 metri quadri: rifiuti pericolosi e auto abbandonate Approfondimenti su Cetraro Discarica Oltre 900 metri cubi di rifiuti pericolosi abbandonati e bruciati in una discarica abusiva: 42enne denunciato Bari, sequestrata area di 30mila metri quadri adibita a discarica abusiva: le immagini dal drone La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cetraro Discarica Argomenti discussi: Discarica abusiva a Cetraro: sequestrata area di 2.000 metri quadrati in località Marinella; Cetraro, scoperta discarica abusiva di 2mila metri quadri: rifiuti pericolosi, macerie e auto; Sequestro della Guardia di Finanza a Lauria Trecchina e Rivello: oltre un milione di articoli insicuri; Processo Nemesis, la Dda di Catanzaro chiede condanne esemplari per la cosca Tallarico di Casabona. Cetraro, sequestrata una discarica abusiva di 2.000 metri quadri: rifiuti pericolosi e auto abbandonateCetraro (Cosenza) – Un’area privata trasformata in una discarica abusiva, con rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati direttamente sul suolo naturale. laprimapagina.it Sequestrata una discarica abusiva di 2000 metri quadri in zona Marinella a CetraroI militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cetraro hanno posto sotto sequestro una area di 2000 metri quadri in località Marinella di Cetraro . cosenza.gazzettadelsud.it CETRARO, OPERAZIONE ”TABULA RASA”: RESTANO IN CARCERE I CINQUE PRESUNTI PUSHER (NOMI) Pesanti le accuse a loro carico: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall’ingente quantitativo di droga sequestrata e dal facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.