operazione della polizia municipale sequestrata una discarica abusiva di 4mila metri quadri

La Polizia Municipale ha scoperto una discarica abusiva di 4.000 metri quadrati, causata dall’abbandono illecito di rifiuti da parte di alcuni individui. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno individuato cumuli di materiali di scarto in un'area nascosta tra i boschi. Il sequestro ha portato alla confisca di numerosi rifiuti, mentre le autorità stanno seguendo le procedure per individuare i responsabili. La situazione richiede ulteriori interventi di tutela ambientale.

Blitz contro l'inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra una discarica abusiva. E' quanto risulta all'esito di un'operazione portata a termine oggi dal Comando di Polizia Municipale di Acerra che ha posto sottochiave un fondo di circa 4mila metri quadri. Gli agenti, questa mattina, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno ispezionato un'area a ridosso di via Nobile, dove sono state rinvenute diverse tipologie di rifiuti abbandonati in maniera illegale, tra ingombranti e materiale di risulta di derivazione da lavori edili. In un capannone ubicato all'interno, inoltre, è stato scoperto dell'ulteriore materiale sul quale sono in corso accertamenti.

Cetraro, sequestrata una discarica abusiva di 2.000 metri quadri: rifiuti pericolosi e auto abbandonateLa Guardia di Finanza di Cetraro ha scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva di circa 2.

Sequestrata in Ossola una discarica abusiva di 73mila metri cubiSequestrata in Ossola una discarica abusiva di circa 73.

