Certificati anti rimpatrio | l’accusa è falso ideologico scontro politico sui medici

Il pubblico ministero di Ravenna ha accusato sei medici di aver prodotto falsi certificati anti rimpatrio, un fatto che ha scatenato un acceso dibattito politico. La polizia ha perquisito le loro case, le auto e anche il reparto di Malattie infettive dell’ospedale, cercando prove che confermassero le accuse. Il procedimento nasce dall’indagine sui certificati medici utilizzati per bloccare i rimpatri di immigrati irregolari. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno sequestrato documenti e apparecchiature in un’operazione che ha coinvolto anche alcuni ambienti sanitari.

Ravenna, 14 febbraio 2026 – Non solo il reparto di Malattie infettive dell' ospedale di Ravenna, ma anche le abitazioni e le auto dei medici (sei gli indagati), passati al setaccio dagli agenti della Mobile fin dall'alba di giovedì nell'ambito dell'inchiesta sui falsi certificati contro il rimpatrio degli stranieri irregolari. Gli inquirenti erano a caccia di chat, mail ed sms ma anche di documentazione riconducibile alla Simm (Società italiana di medicina delle migrazioni), che esorterebbe i medici a dare un parere negativo sull'idoneità degli stranieri al trasferimento nei Cpr, prima dell'espulsione, con vademecum e volantini.