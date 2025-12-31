Cerreto Sannita a fuoco un fienile | ignoti i motivi del rogo

A Cerreto Sannita, si è verificato un incendio in un fienile di una piccola azienda agricola. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’evento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e limitare i danni.

Incendio in un deposito in una piccola azienda agricola a Cerreto Sannita. A fuoco alle 2:00 circa di questa notte un fienile e materiale in legno. Le cause del rogo sono ora in corso di accertamento. Sul posto due autobotti dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e del distaccamento di Telese Terme. Dopo un duro lavoro il fuoco è stato domato.

