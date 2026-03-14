Centro scommesse chiuso per 7 giorni a San Cristoforo | troppi pregiudicati tra i clienti

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un centro scommesse nel quartiere San Cristoforo, chiudendolo per sette giorni. Il provvedimento è stato adottato a seguito di controlli delle forze dell’ordine, che hanno evidenziato come nel locale si frequentassero frequentemente soggetti con precedenti penali. La decisione interessa l’attività di gioco nel punto di incontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il provvedimento dopo i controlli delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse nel quartiere San Cristoforo, ritenuto nel tempo un abituale punto di ritrovo per soggetti con precedenti penali. La decisione è arrivata al termine di una serie di controlli mirati effettuati per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza pubblica. Il provvedimento rientra nelle attività di monitoraggio condotte dalla Questura di Catania nei confronti di esercizi commerciali, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di illegalità diffusa e garantire la sicurezza sul territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Centro scommesse chiuso per 7 giorni a San Cristoforo: troppi pregiudicati tra i clienti Articoli correlati Catania, via Palermo, centro scommesse chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clientiNel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno rilevato la presenza reiterata all’interno del locale di persone già note alle forze dell’ordine,... Troppi pregiudicati tra i clienti, centro scommesse chiuso per una settimanaIl provvedimento trae origine dalle costanti verifiche nei diversi esercizi commerciali attuati dai poliziotti della questura per prevenire e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Cristoforo Centro scommesse frequentato da pregiudicati per reati gravi a Catania, il provvedimento del QuestoreCentro scommesse chiuso a Catania per frequentazione di pregiudicati: la Polizia interviene per garantire sicurezza e ordine pubblico. virgilio.it Scommesse: chiuso per 7 giorni un centro a CataniaLa polizia di Catania ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un centro scommesse: era un punto di ritrovo di soggetti pregiudicati. agimeg.it