Il lato oscuro di ChatGPT | pensava di proteggere i dati ha perso tutto l’allarme degli esperti

Marcel Bucher, biologo all’Università di Colonia, ha perso tutto a causa di un click sbagliato. Pensava di proteggere i dati, ma alla fine ha visto sparire ogni suo lavoro. L’episodio ha acceso i riflettori sui rischi nascosti dietro le tecnologie di intelligenza artificiale.

Perde il lavoro per un click sbagliato. Non è un'esagerazione, ma quanto accaduto a Marcel Bucher, biologo e professore di scienze vegetali all'Università di Colonia. In pochi istanti, due anni di attività accademica sono scomparsi: appunti, bozze di articoli, materiali didattici, analisi e schemi di ricerca. Tutto cancellato senza possibilità di recupero. Il caso, raccontato dallo stesso Bucher sulle pagine della rivista Nature, ha acceso un dibattito internazionale sull'affidabilità dell'intelligenza artificiale negli ambienti professionali e scientifici. Non si tratta solo di un errore individuale, ma di una fragilità strutturale che riguarda molti utenti.

