disagi inevitabili ma rispettare i tempi dei lavori

I commercianti delle aree coinvolte dai lavori di riqualificazione stradale segnalano disagi inevitabili, ma insistono sulla necessità di rispettare i tempi stabiliti. La chiusura di alcune vie ha già causato riduzioni di clienti e perdita di entrate. Gli esercenti chiedono che le opere vengano completate in tempi rapidi, per limitare i danni economici. La gestione dei lavori resta al centro delle preoccupazioni di chi opera in zona.

Il rispetto dei tempi. Questo chiedono i commercianti delle zone che saranno interessate dai lavori di riqualificazione delle strade. "Gli interventi, previsti da marzo, per rinnovare l’armamento tranviario con relativa rimozione e parziale ricollocazione del tradizionale pavè, avranno inevitabilmente un impatto per la presenza di molte attività commerciali nelle strade coinvolte: dall’asse commerciale Torino-Carrobbio-Cesare Correnti compresa via Spadari, a via Bramante. Sono interventi, comprendiamo, necessari anche per una maggiore sicurezza viabilistica, ma invasivi. Per questo – rileva Marco Barbieri (nella foto), segretario generale di Confcommercio Milano – siamo in contatto con il Comune ed auspichiamo fortemente che i tempi previsti per questi lavori vengano assolutamente rispettati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

