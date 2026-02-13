Tamponamento a catena blocca la galleria Monte Pergola | traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno

Un tamponamento a catena ha causato il blocco totale del traffico nella Galleria Monte Pergola, sulla strada tra Avellino e Salerno, stamattina. L’incidente si è verificato a causa di un tamponamento tra diversi veicoli, che ha bloccato il traffico e provocato lunghe code. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le auto si sono accumulate in fila per diversi chilometri.

L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente la circolazione in direzione Avellino. Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto all’interno della galleria, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto autostradale, e la Polizia Stradale, che ha coordinato la gestione della viabilità. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, causando lunghe code e rallentamenti significativi per gli automobilisti diretti verso Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su monte pergola Grave incidente nella galleria Monte Pergola: traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno Un grave incidente nella galleria Monte Pergola ha provocato pesanti disagi al traffico sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, tra i comuni di Serino e Solofra. Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: traffico in tilt e soccorsi in azione Questa sera si è verificato un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, con conseguenti rallentamenti e disagi al traffico. Ultime notizie su monte pergola Argomenti discussi: Tamponamento a catena sull'A19, caos allo svincolo di Bagheria: cinque feriti; Palermo, tamponamento a catena in viale Regione Siciliana; Incidente con 15 auto sulla A12: grandinata blocca il traffico. Maxi tamponamento in tangenziale a Modena: coinvolte 15 auto, traffico in tiltQuesta mattina, lunedì 2 febbraio 2026, un maxi tamponamento a catena ha provocato gravi disagi sulla tangenziale di Modena (SS12), in direzione Nord, nei pressi dell’uscita 3. Un incidente che ha coi ... notizie.it Tamponamento a catena sull'A19, caos allo svincolo di Bagheria: cinque feritiTamponamento con ribaltamento di un autocarro blocca l’A19 verso Catania al km 5,900: cinque feriti, uscita obbligatoria a Villabate e intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Anas per riapr ... lasicilia.it