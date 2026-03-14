Catona | muore il 79enne investito da anziano alla guida

Un uomo di 79 anni è deceduto sabato 14 marzo 2026 a Catona, periferia settentrionale di Reggio Calabria, dopo essere stato investito da un'auto condotta da un anziano. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e ha coinvolto anche il conducente del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Un uomo di 79 anni ha perso la vita nelle prime ore del sabato 14 marzo 2026, dopo essere stato investito da un veicolo a Catona, nella periferia settentrionale di Reggio Calabria. La tragedia si è consumata il 23 febbraio alle 9:40, quando un conducente ultraottantenne ha travolto il pedone, costringendo le autorità locali ad avviare immediatamente i rilievi sul luogo dell’incidente. L’anziano era stato ricoverato d’urgenza al GOM di Reggio con prognosi riservata, ma nonostante le cure intensive non è riuscito a sopravvivere alle lesioni riportate nell’impatto. La salma è ora stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà l’esecuzione di un esame autoptico per chiarire definitivamente le cause del decesso e stabilire eventuali profili di responsabilità legati all’accaduto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catona: muore il 79enne investito da anziano alla guida Articoli correlati A 18 anni muore investito da una Smart mentre attraversa, alla guida un 32enne che si è fermato per soccorrerlo: l’incidente a RomaUn ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in zona Tiburtino, a Roma. Incidente a Bianzone, anziano investito da un’auto sulla statale 38: muore insieme al suo caneBianzone (Sondrio), 16 gennaio 2026 – Travolto e ucciso da un’auto insieme al proprio cane mentre attraversava la strada, la Statale 38, in... Tutti gli aggiornamenti su Catona muore il 79enne investito da... Argomenti discussi: Reggio Calabria, muore il 79enne investito a Catona: era ricoverato in gravi condizioni dal 23 febbraio. Reggio Calabria, muore il 79enne investito a Catona: era ricoverato in gravi condizioni dal 23 febbraioE’ morto questa mattina il 79enne investito da un’auto a Catona, periferia nord di Reggio Calabria lo scorso 23 febbraio. L’uomo, rimasto gravemente ferito nell’impatto, era stato trasportato d’urgenz ... strettoweb.com Travolto da un’auto a Catona, 79enne in gravi condizioniREGGIO CALABRIA Un incidente stradale grave si è verificato questa mattina a Catona intorno alle 9,40. Un automobile condotta da un ultra 80enne, per cause in corso si accertamento, ha investito un pe ... corrieredellacalabria.it