Incidente a Bianzone anziano investito da un’auto sulla statale 38 | muore insieme al suo cane

Un incidente si è verificato a Bianzone, in provincia di Sondrio, dove un uomo anziano è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulla statale 38. Purtroppo, l’incidente è stato fatale anche per il suo cane. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha causato la morte di entrambi sul luogo dell’evento.

Bianzone (Sondrio), 16 gennaio 2026 – Travolto e ucciso da un’auto insieme al proprio cane mentre attraversava la strada, la Statale 38, in territorio comunale di Bianzone. La tragedia stamane poco prima delle 7. Purtroppo per l’uomo, classe 1949, le ferite riportate si sono rivelate fatali e nulla hanno potuto i soccorritori intervenuti in una manciata di minuti sul luogo dell’investimento. L’investimento e le code. L’auto che ha investito il pensionato e il suo cane era condotta da un uomo di 39 anni. Per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi del caso, la 38 è stata chiusa e nonostante non fosse ancora orario di punta, in breve si sono formate code sia in una direzione che nell’altra, con i veicoli poi fatti deviare su strade alternative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

