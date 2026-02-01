A 18 anni muore investito da una Smart mentre attraversa alla guida un 32enne che si è fermato per soccorrerlo | l’incidente a Roma

Un ragazzo di 18 anni è stato investito mentre attraversava la strada in zona Tiburtino, a Roma. L’automobilista, un 32enne, si è fermato subito per aiutarlo, ma purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada in zona Tiburtino, a Roma. A colpire il ragazzo è stata una Smart guidata da un uomo di 32 anni. L’impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 31 gennaio, in via Filippo Fiorentini, zona Tiburtino. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il 32enne, che si è fermato subito per prestare soccorso alla vittima, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito, mentre la sua macchina è stata posta sotto sequestro. Nelle prossime ore, come da prassi, dovrebbe essere indagato per omicidio stradale.🔗 Leggi su Open.online

