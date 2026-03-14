Capitale italiana Cultura 2028 il 18 marzo Giuli proclama la vincitrice

Il 18 marzo il Ministro della Cultura annuncerà ufficialmente quale città italiana sarà scelta come Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione sarà comunicata durante una cerimonia pubblica, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del settore culturale. La proclamazione segnerà la conclusione di un percorso di selezione e valutazione tra le candidate.

Tempo di lettura: 2 minuti La Capitale italiana della Cultura 2028 sarà proclamata mercoledì 18 marzo dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. L’annuncio sarà dato nel corso di una cerimonia ufficiale, che si terrà alle 11:00 nella Sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Romano, alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle dieci città candidate. Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura. Il titolo di Capitale italiana della cultura – informa una nota – viene conferito dal Consiglio dei Ministri con propria Delibera, su proposta del Ministro Giuli che recepisce la raccomandazione della Giuria di selezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capitale italiana Cultura 2028, il 18 marzo Giuli proclama la vincitrice Articoli correlati Capitale italiana della Cultura 2028, il 18 marzo la proclamazione ufficialeTempo di lettura: 2 minutiSi terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, la cerimonia ufficiale di... Ancona candidata a Capitale della Cultura 2028, verdetto atteso per il 18 marzoLa proclamazione alle ore 11 nella Sala Spadolini della Presidenza del Consiglio. Capitale Italiana della Cultura 2028: l'audizione di Gravina in Puglia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capitale italiana Temi più discussi: Cultura, a Gravina di Puglia cresce l'attesa per proclamazione a Capitale Italiana 2028; Capitale italiana della Cultura 2028, la proclamazione il 18 marzo; Capitale Italiana della Cultura 2028, la sfida di Mirabella Eclano tra le 10 finaliste; La corsa di Catania a Capitale italiana della cultura 2028. Capitale della cultura 2028, il 18 marzo ci sarà la proclamazione: Campania presente con Mirabella EclanoLa Capitale italiana della Cultura 2028 sarà proclamata mercoledì 18 marzo dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. msn.com Capitale italiana della Cultura 2028, la Regione Campania sostiene Mirabella EclanoNapoli, 13 Marzo - La Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. sciscianonotizie.it L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 ospiterà una nuova tappa di Inside Out, il progetto globale di JR che trasforma i ritratti dei cittadini in una grande opera d'arte pubblica - facebook.com facebook