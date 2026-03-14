Un bidello di Catania è stato arrestato con l’accusa di aver utilizzato un sistema di intelligenza artificiale per creare immagini intime di studentesse, denudandole digitalmente senza il loro consenso. L’indagine ha portato al suo fermo, mentre le autorità proseguono le verifiche su altre possibili vittime. Il caso ha sollevato preoccupazioni sulla diffusione del deepnude e sull’uso improprio della tecnologia.

Il deep-nude è un fenomeno tristemente noto per i danni che provoca. Consiste infatti, nel denudare tramite l’intelligenza artificiale una persona. A Catania un collaboratore scolastico è stato arrestato con l’accusa di aver presumibilmente fotografato di nascosto le studentesse di una scuola media e in seguito aver modificato le immagini tramite l’IA. L’uomo è attualmente agli arresti domiciliari L’uomo, da quanto ricostruito, avrebbe inoltrefotografato di nascosto le alunne di una scuola media, per poi modificare le immagini con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Le immagini modificate sarebbero una composizione delle minorenni denudate con accanto una foto dello stesso collaboratore scolastico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catania, bidello arrestato per deepnude: denudava con l’IA le foto delle studentesse

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