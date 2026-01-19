abusi sessuali su otto alunne minorenni misure cautelari per un bidello nel reggiano

Un bidello nel Reggiano è stato sottoposto a misure cautelari in seguito a accuse di abusi sessuali su otto alunne minorenni. Le vittime sono state coinvolte in contatti fisici non consensuali, tra cui abbracci forzati e baci, con l’autore che ha approfittato della sua posizione per trattenere le minori in zone isolate della scuola. L’indagine evidenzia comportamenti gravemente lesivi e la necessità di tutela per i minori coinvolti.

AGI - Ha indotto otto alunne minorenni a subire molestie consistite in contatti fisici: abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo e adescamento, trattenendo le minori in luoghi isolati della scuola (aula magna, antibagni) e approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. Sono le accuse nei confronti nei confronti di un 28enne, poi sospeso dal servizio in un i stituto comprensivo della bassa reggiana dopo l'inchiesta avviata dalla Procura di Reggio Emilia. L’ indagine è partita da una denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Castelnovo di Sotto, a seguito delle confidenze fatte dalle alunne ai propri docenti. 🔗 Leggi su Agi.it

