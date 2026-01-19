Abusi su alunne minorenni a scuola sospeso un bidello di 28 anni | Così induceva le ragazzine al silenzio

Un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sospeso da una scuola nella provincia di Reggio Emilia, dopo essere stato accusato di aver molestato alcune alunne minorenni. L’indagine ha evidenziato comportamenti inappropriati finalizzati a indurre al silenzio le vittime, suscitando preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità. La vicenda sottolinea l’importanza di un’attenzione costante alla tutela degli studenti e alla prevenzione di ogni forma di abuso.

Un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sospeso dal servizio da una scuola della provincia di Reggio Emilia dopo essere stato accusato di molestie ai danni di diverse alunne minorenni. Secondo quanto ricostruito procura di Reggio, il dipendente dell’istituto avrebbe indotto otto alunne con meno di 14 anni a subire abusi sessuali, sottoponendole a contatti fisici forzati e trattenendole in luoghi isolati della scuola, per esempio nell’aula magna o negli antibagni, approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. Oltre alla sospensione immediata dal pubblico servizio per un anno i carabinieri hanno eseguito anche la misura cautelare dell’ obbligo di dimora con il divieto di uscire nelle ore serali.🔗 Leggi su Open.online

“Il bidello ci bacia e ci tocca”, alunne minori di 14 anni denunciano abusi sessuali a scuola: sospeso 28enne

Almeno otto studentesse di un istituto di Reggio Emilia hanno denunciato abusi sessuali da parte di un insegnante sospeso, un uomo di 28 anni. Le denunce sono emerse dopo le testimonianze delle minori, che hanno riferito di comportamenti inappropriati. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare i fatti e garantire la tutela delle ragazze coinvolte.

"Abusi sessuali su otto alunne minorenni", misure cautelari per un bidello nel Reggiano

Un bidello nel Reggiano è stato sottoposto a misure cautelari in seguito a accuse di abusi sessuali su otto alunne minorenni. Le vittime sono state coinvolte in contatti fisici non consensuali, tra cui abbracci forzati e baci, con l’autore che ha approfittato della sua posizione per trattenere le minori in zone isolate della scuola. L’indagine evidenzia comportamenti gravemente lesivi e la necessità di tutela per i minori coinvolti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Reggio Emilia, "abusi sessuali su 8 alunne": misura cautelare per collaboratore scolastico - Avrebbe indotto le studentesse minorenni a subire atti sessuali consistiti in contatti fisici: abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo ... adnkronos.com