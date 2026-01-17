Portoni tech e cassette postali ' chic' | i vecchi condomini a Milano diventano ' asset' da 2 milioni e cacciano i residenti
In molti condomini di Milano, interventi di rinnovamento e valorizzazione degli spazi comuni stanno trasformando le proprietà in veri e propri asset. Portoni tecnologici, cassette postali di design e riqualificazioni energetiche sono parte di un processo volto a migliorare gli immobili, spesso con impatti sui residenti. Questi cambiamenti riflettono una tendenza crescente a rivalutare il patrimonio immobiliare cittadino, tra innovazione e strategie di valorizzazione.
Giardini trasformati in un bene da monetizzare, caldaie perfettamente funzionanti che vengono sostituite, interventi di riqualificazione deliberati anche quando non ce n’è realmente bisogno. A Milano la rincorsa alla valorizzazione immobiliare si sta giocando anche a un livello più basso: il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
