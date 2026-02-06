Sergio Costa a Vallo della Lucania | confronto sui Parchi Nazionali e del Cilento

Sergio Costa si è incontrato a Vallo della Lucania con rappresentanti locali e ambientalisti. La discussione si è concentrata sui Parchi Nazionali e le future prospettive del Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. L’obiettivo è trovare idee e proposte per migliorare la tutela e la gestione delle aree protette. L’appuntamento si inserisce nel progetto FUTURA 2030, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, nell'ambito del progetto FUTURA 2030 – Scuola Politica "Per la gente, tra la gente", promuove un nuovo incontro pubblico dal titolo "Parchi Nazionali e Parco del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni: prospettive politiche e proposte", in programma venerdì 7 febbraio 2026 alle ore 10.30, presso la sede di Via Cammarota 102 a Vallo della Lucania. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un momento di confronto e riflessione sulle politiche ambientali, sulla tutela del patrimonio naturale e sul ruolo strategico dei parchi come motore di sviluppo economico, sociale e culturale delle aree interne.

