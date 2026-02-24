Lesioni e segni sul volto David Rossi i risultati delle nuova perizia

La recente perizia su David Rossi rivela nuove lesioni e segni sul volto, scatenando discussioni sulla causa di quei danni. La relazione mette in evidenza dettagli che non erano stati considerati nelle analisi precedenti, alimentando dubbi sulle circostanze del suo decesso. Gli esperti hanno esaminato attentamente le ferite, cercando di capire se siano compatibili con una caduta o altro. La scoperta riaccende il dibattito sulla verità ancora nascosta.

A più di dieci anni dalla morte di David Rossi, il caso continua a dividere opinione pubblica, magistratura e politica. La vicenda del manager di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio nel cuore di Rocca Salimbeni, non ha mai smesso di sollevare interrogativi. Archiviata in passato come suicidio, la morte dell’allora responsabile comunicazione di Mps è tornata al centro del dibattito istituzionale grazie ai lavori della commissione parlamentare d’inchiesta, che nelle ultime settimane ha ascoltato consulenti, analizzato atti e riaperto scenari rimasti a lungo sospesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Morte di David Rossi, nuova perizia sulle lesioni al volto e al corpoGianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, ha annunciato una nuova perizia sulle ferite di David Rossi, morto nel 2013 dopo essere caduto dalla finestra del suo ufficio a Siena.

“Le lesioni sul volto di David Rossi non sono compatibili con la caduta”: la perizia della commissione d’inchiestaLe lesioni sul volto di David Rossi derivano da un'altra causa rispetto a quella ipotizzata nelle prime indagini.

