Casertana sette finali per il terzo posto | c' è la sfida cruciale con il Monopoli

La Casertana si prepara ad affrontare sette partite decisive per il suo obiettivo di ottenere il terzo posto in classifica. La squadra affronterà il Monopoli in una sfida cruciale che potrebbe determinare il suo accesso ai playoff. La squadra punta a mantenere il vantaggio di giocare il ritorno in casa, cercando di conquistare punti fondamentali nelle prossime partite.

Sette partite decisive attendono la Casertana con l’obiettivo chiaro: conquistare il terzo posto in classifica e accedere al primo turno nazionale dei playoff con il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. Si parte domani (15 marzo) al Pinto contro il Monopoli, squadra a soli tre punti dai rossoblu. Un successo permetterebbe di staccare i pugliesi e prepararsi al confronto con le altre dirette concorrenti: Cosenza, Crotone e Salernitana. Dopo il positivo periodo con quattro punti raccolti tra il derby con la Salernitana e la trasferta di Catania, Coppitelli potrà contare su quasi tutti i giocatori disponibili. Unico assente certo in difesa Rocchi, mentre in attacco sarà ancora out Kallon, con Butic e Casarotto pronti a guidare l’attacco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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